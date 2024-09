È quasi impossibile per gli esseri umani, per quanto competenti in materia di DevOps, SRE o cloud, determinare continuamente le esatte configurazioni di elaborazione, archiviazione e database affinché le applicazioni cloud offrano prestazioni ottimali al minor costo. Capita quindi di aumentare l'allocazione dell'infrastruttura cloud per non mettere a rischio le prestazioni delle applicazioni, ma ritrovarsi poi a pagare spese per il cloud inutilmente elevate.

Utilizzando le soluzioni di automazione alimentata da IA e di ottimizzazione del cloud della piattaforma IBM Turbonomic, è possibile ottimizzare i costi pur continuando a garantire costantemente le prestazioni delle applicazioni (tradizionali e cloud-native). Gli strumenti della piattaforma per la gestione dei costi del cloud funzionano con ambienti di cloud pubblici, privati, multicloud e cloud ibridi e con qualsiasi provider di cloud. Con il software Turbonomic, i tuoi investimenti nel cloud sono più intelligenti (è una soluzione ideale per le organizzazioni che adottano FinOps), l'automazione è più facile e puoi finalmente realizzare la promessa di agilità, elasticità e velocità di commercializzazione.