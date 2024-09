Solo il 54% dei progetti di AI passa dalla fase pilota alla produzione e il ROI delle iniziative a livello aziendale è in media del 5,9%, ben al di sotto del tipico costo del capitale del 10%. Per riuscire a essere d'impatto, l'AI deve integrarsi nei workflow e nei sistemi esistenti, automatizzando i processi chiave in ambito aziendale e IT, in modo da consentire la crescita e la riduzione dei costi.

Possiamo aiutarti a dare priorità alle opportunità più interessanti per semplificare il lavoro, aumentare l'efficienza operativa e migliorare l'esperienza del cliente, consentendoti di mettere poi in pratica tali opportunità e ottimizzarle per un miglioramento continuo.

I leader che preferiscono ridurre il numero di fornitori da cui acquistano possono sfruttare il nostro portafoglio completo, ma flessibile, di tecnologie essenziali per l'integrazione, l'AI e l'automazione, oltre al supporto dei nostri esperti per migliorare le prestazioni aziendali e IT.