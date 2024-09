L'obiettivo dell'organizzazione è servire i suoi membri, e ogni dollaro risparmiato può essere speso per fornire più valore alle organizzazioni che ne fanno parte. Questa filosofia permea ogni parte della NRECA, inclusa la divisione tecnologica.

"Per noi è importante evitare i costi", afferma Chuck Boyer, Principal Enterprise Architect for Cloud Strategy presso NRECA.

Questa mentalità di riduzione dei costi, combinata con la necessità di modernizzare le applicazioni dell'organizzazione, ha portato i leader della NRECA a esplorare la migrazione al cloud. Nel 2020, l'organizzazione ha testato la sostenibilità del cloud pubblico, spostando applicazioni selezionate su Amazon Web Services (AWS) e valutando i risultati. Soddisfatti da questa operazione, i leader della NRECA hanno sviluppato una strategia quinquennale per implementare un'architettura cloud ibrida per l'organizzazione.

"I motivi per passare al cloud erano tre: evitare di acquistare hardware per il nostro data center, migliorare le nostre capacità di continuità aziendale e di disaster recovery e, nel lungo termine, rendere le nostre applicazioni più elastiche, resilienti e scalabili", afferma Boyer.

Nel corso del 2021, la NRECA ha migrato un terzo delle sue applicazioni su AWS. La migrazione è andata bene, ma presto i leader tecnologici si sono resi conto di aver bisogno di maggiore visibilità sulle loro spese cloud. Boyer spiega che c'era preoccupazione per la gestione della spesa per il cloud e per la prevenzione degli sforamenti dei costi, nonché per l'allocazione dei costi condivisi tra i diversi gruppi dell'organizzazione.

La struttura organizzativa della NRECA ha aumentato la complessità di queste sfide. Per attribuire i costi in modo accurato, i responsabili IT dovevano applicare business rules specifiche su una combinazione di account e tag di risorse ogni mese.

"Provenendo da un ambiente di data center, eravamo molto incentrati sull'hardware", afferma Boyer. "Passando al cloud, invece, ci stiamo incentrando sempre di più sulle risorse. Dovevamo capire quali risorse stavamo utilizzando e quanto costavano, quindi determinare il costo totale di proprietà di una particolare applicazione in modo da poter calcolare il ritorno sull'investimento."

Per aiutarli a realizzare i loro obiettivi, i responsabili IT di NRECA hanno contattato Apptio. Sapevano che Cloudability consente alle organizzazioni di allocare completamente la spesa per il cloud, ottimizzare i costi e correlare questa spesa al valore aziendale, e volevano esplorare le capacità del prodotto. Dopo un progetto pilota, i leader della NRECA hanno deciso di acquistare Cloudability nel settembre 2021. "Ci interessava principalmente il controllo dei costi, ma anche la portata e l'ampiezza del portafoglio Apptio, comprese le opzioni di integrazione con altri prodotti, sono stati fattori determinanti per la nostra decisione", spiega Boyer.