L'approccio di VLI alla scelta di un provider per la sua iniziativa di governance e amministrazione dell'identità (IGA) era un processo meticoloso che durava da sei mesi. Uno dei fattori chiave del progetto è stato l'abilitazione del business: in particolare, la capacità di fornire agli utenti giusti l'accesso alle risorse giuste al momento giusto. Alla fine, VLI ha scelto IBM per la sua presenza e assistenza a livello locale, la sua ampiezza di offerte e il rapporto costo-efficacia delle sue soluzioni.

"Abbiamo avviato il processo RFP [richiesta di proposta] esaminando molte soluzioni", ricorda Galvao. “Abbiamo creato scenari. Abbiamo creato dei parametri di riferimento. Abbiamo esaminato il modo in cui le soluzioni si integravano. E abbiamo creato delle schede di valutazione".

E continua: "Abbiamo scelto IBM per una serie di ragioni: tecnologia, supporto locale e prezzo. Abbiamo convalidato l'integrazione tecnica e abbiamo verificato che la soluzione funziona per noi. Abbiamo verificato che IBM può soddisfare le nostre aspettative. Ma un fattore molto importante è stato anche sapere di avere un'assistenza in Brasile. IBM ci ha prestato attenzione. E il terzo motivo era il prezzo. Quindi abbiamo deciso di fare un grande investimento in IBM".

Oggi, VLI è il primo cliente di IBM a implementare soluzioni nell'intero portafoglio di prodotti di gestione delle identità e degli accessi IBM® Security. Per agevolare l'integrazione e l'implementazione, VLI si è rivolta a IBM Business Partner Qriar, un'azienda tecnologica specializzata in soluzioni per la sicurezza informatica. Qriar ha collaborato con VLI sin dalla fase iniziale di risposta alla RFP. Collabora con l'azienda durante l'intero progetto, dalla pianificazione e definizione dell'architettura al roll-out, all'installazione, alla configurazione e alla personalizzazione dei prodotti IBM in base alle esigenze e alle best practice del cliente.