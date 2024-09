L'azienda si è affidata al business partner IBM Pontis Research, Inc. (PRI) per progettare, testare e distribuire appliance virtuali IBM® Security Verify Access ospitate su un ambiente Amazon Virtual Private Cloud. PRI, fornitore di servizi di sicurezza che ha collaborato con IBM per più di 20 anni, monitora e gestisce proattivamente la soluzione sulla sua piattaforma iamaware. I suoi servizi includono la supervisione dei Service Level Agreement (SLA) e la segnalazione sulla sicurezza e sulla conformità.

Scegliendo un'offerta IBM Security, l'azienda semplifica l'esperienza digitale degli utenti con capacità SSO basate su token per applicazioni locali, multicloud e mobili. L'azienda supporta anche l'SSO per applicazioni di terze parti esterne alla propria rete con il modulo Federation della soluzione. I consulenti interni e altri dipendenti vengono autenticati automaticamente nel cloud AWS rispetto al database Active Directory interno dell'azienda e gli utenti esterni vengono gestiti nel protocollo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) incorporato nella soluzione IBM Security Verify Access. La sicurezza informatica è inoltre migliorata grazie all'autenticazione a più fattori (MFA) e alle protezioni integrate contro le minacce avanzate, tra cui i 10 principali rischi per la sicurezza delle applicazioni web dell'Open Web Application Security Project. Inoltre, per aiutare a identificare gli utenti non autorizzati e potenzialmente dannosi, il modulo Advanced Access Control della soluzione valuta dinamicamente i fattori in base alla posizione geografica, al tipo di browser e ad altre informazioni contestuali dettagliate durante la valutazione del rischio.

Supportato da un team AWS, PRI ha testato e implementato senza intoppi la soluzione di sicurezza, integrandola con l'API Gateway per la piattaforma di gestione patrimoniale. Il Digital and Information Officer della ditta ha lavorato a stretto contatto con i clienti e gli altri utenti della piattaforma per introdurre le modifiche. Ora, affidandosi a un'infrastruttura cloud agile di AWS progettata per l'alta disponibilità, il Business Partner può scalare rapidamente la soluzione per agevolare la crescita dell'azienda. Può anche adattare rapidamente le capacità IT per supportare l'evoluzione delle funzionalità front-end sviluppate dall'azienda. Ad esempio, alcuni clienti volevano dare ai loro assistenti e ad altri utenti fidati il permesso di accedere ai loro account, così la ditta ha creato una funzione di autorità delegata sul suo sito esterno. Il team IT ha inviato i suoi requisiti a PRI, che ha risposto rapidamente in modo che la funzionalità potesse essere lanciata.



Per soddisfare le esigenze dell'azienda, PRI svolge il lavoro di abilitazione IT secondo necessità e su richiesta. "Il prodotto IBM ha molte capacità, ma abbiamo un piccolo team e non abbiamo il livello di competenza per sfruttarlo. PRI ce l'ha nel suo negozio", spiega il Digital and Information Officer. "In base alle nostre esigenze, possono attivare e disattivare queste capacità affinché possiamo utilizzarle come servizio".

Vinita Bhushan, Enterprise Security Architect presso PRI, concorda. "Le iniziative commerciali dell'azienda continuano a cambiare perché hanno una forza lavoro ridotta e devono portare a termine molte cose. Poiché sono agili, dobbiamo assicurarci che il nostro servizio sia agile".