Komatsu è un produttore e distributore globale che fornisce attrezzature, tecnologie e servizi essenziali per operazioni di movimento terra alle industrie edili, minerarie, energetiche, a settori del governo, dei rifiuti e delle cave. Komatsu crea valore attraverso la produzione e l'innovazione tecnologica per favorire un futuro sostenibile in cui le persone, le imprese e il nostro pianeta possano prosperare insieme.

Komatsu Ltd. è stata fondata nel 1921 in un villaggio minerario del Giappone ed è ora uno dei maggiori fornitori al mondo di attrezzature per i settori di pubblica utilità, edili e minerari. L'azienda ha oltre 60.000 dipendenti in tutto il mondo. Nel 1965, Komatsu Australia è diventata una filiale e ora impiega più di 3.400 persone per le sue operazioni in Oceania.