Le organizzazioni di oggi si destreggiano tra differenti piattaforme, sistemi e integrazioni, con conseguente disordine nella connettività. IBM® webMethods offre un'Integration Platform as a Service ibrida di livello aziendale (iPaaS) per semplificare questo caos. Ti consente di controllare in modo sicuro applicazioni, API, B2B e file in tutti gli ambienti e le sedi, riducendo al contempo i costi per lanciare prodotti ed entrare in nuovi mercati senza grandi cambiamenti tecnologici.