Il settore della logistica non ha avuto un percorso facile negli ultimi anni. La pandemia e i conflitti globali hanno evidenziato una cosa: avere informazioni in tempo reale è più importante che mai per rispondere con agilità alle minacce alla supply chain.

In questo mercato in cui le supply chain sono sempre meno sicure, Hellmann Worldwide Logistics soddisfa con successo le esigenze individuali dei suoi clienti, sia via terra, via mare o via area, terrestri, con i suoi prodotti Airfreight, Seafreight, Road and Rail e Contract Logistics. Hellmann vuole ampliare questo percorso di successo crescendo, acquisendo ulteriori aree di business e rimanendo pronta per il futuro. Tuttavia, maggiore è la crescita, più complessa diventa l'integrazione dei vari sistemi di gestione dei trasporti e del magazzino, dei sistemi ERP e di back-end, dei dati e dei processi dai cui dipendono la sicurezza, la disponibilità, la robustezza e le prestazioni di Hellmann.

"Con la precedente soluzione di piattaforma che avevamo adottato, ovvero la piattaforma EDI/EAI di un concorrente americano, i costi operativi, di manutenzione e di sviluppo erano esorbitanti", spiega Peter Schenk, responsabile IT Governance, IT – Supporting Functions and Platforms presso Hellmann Logistics Worldwide. Dopo un determinato rilascio del software e la conseguente perdita di importanti funzionalità per l'azienda, Hellmann ha deciso di abbracciare la modernizzazione e la standardizzazione.

Hellmann era alla ricerca di una soluzione integrata in grado di soddisfare questi obiettivi: