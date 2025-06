Che cos'è iPaaS (integration-platform-as-a-service)?

iPaaS consente alle aziende di creare e implementare flussi di integrazione che connettono applicazioni e dati ospitati in cloud pubblici e privati e tra il cloud e i data center on-premise. iPaaS è emerso come soluzione a un problema crescente nelle aziende moderne: l'espansione del software as a service (SaaS).

Le applicazioni SaaS sono generalmente progettate per essere facili da configurare, utilizzare e distribuire, il che le rende un'opzione interessante per le aziende che desiderano soddisfare specifiche esigenze aziendali e amministrative. Tuttavia, la loro facilità d'uso incoraggia anche i team e i reparti aziendali ad acquistare app SaaS per soddisfare le esigenze dei team e dei dipartimenti, fattore che può creare un ecosistema spesso ingombrante di applicazioni aziendali basate sul cloud. Le moderne aziende di dimensioni aziendali (quelle con 10.000 dipendenti o più) utilizzano circa 470 applicazioni SaaS.1

Prima dell'iPaaS, le aziende integravano applicazioni e processi aziendali utilizzando implementazioni di programmazione personalizzata,middleware aziendale o integrazione delle applicazioni aziendali (EAI), come l' enterprise service bus (ESB) nelle architetture orientate ai servizi (SOA).

Queste soluzioni di integrazione funzionavano, ma spesso erano costose e richiedevano molto tempo per la creazione e la manutenzione. Inoltre hanno lasciato le aziende suscettibili ai silos di dati (in cui una parte dell'organizzazione non ha visibilità su un'altra) e a più ampie inefficienze di processo, soprattutto con l'espansione dell'uso di app cloud, microservizi, edge computing e dispositivi Internet of Things (IoT).

I servizi di integrazione cloud iPaaS offrono una soluzione alla crescente sfida posta dall'integrazione di app, fonti di dati e servizi in ambienti IT sempre più complessi (come gli ambienti hybrid cloud e multi-cloud). Affrontano le problematiche dell'integrazione aziendale e della gestione dei dati fornendo strumenti come connettori, mappe e trasformazioni predefiniti, che aiutano le aziende a orchestrare i flussi di integrazione e ad aumentare al massimo l'interoperabilità tra sistemi eterogenei.

Le soluzioni iPaaS possono anche facilitare l'integrazione B2B, l'integrazione IoT, l'integrazione cloud, l'integrazione di event streaming, il trasferimento gestito di file, l'integrazione tra varie piattaforme aziendali e altri tipi di integrazione.

I servizi iPaaS possono aiutare le aziende a creare e mantenere workflow automatizzati, con una sincronizzazione dei dati in tempo reale che mantiene i dati centralizzati e le analisi aggiornate. Questi servizi consentono ai team di semplificare le attività di integrazione e sicurezza. Gli strumenti a uso limitato di codice che supportano sia gli specialisti dell'integrazione che i dipendenti non IT aiutano a risparmiare tempo prezioso e a scalare l'integrazione.