Cos'è uno SLA (Service Level Agreement)?

Gli obiettivi del livello di servizio (SLO) fanno parte degli SLA che stabiliscono le linee di riferimento delle prestazioni per un aspetto specifico del servizio, come i tassi di errore, la latenza o il tempo di attività delle richieste. Le metriche delle prestazioni e i KPI vengono utilizzati per valutare la qualità del servizio fornito e determinare se il fornitore del servizio sta rispettando i termini dello SLA.

Il monitoraggio delle metriche appropriate è una parte importante del successo di uno SLA. Senza i dati giusti, è difficile sapere come l’accordo sta servendo entrambe le parti. E tenere traccia di troppe metriche può creare un pasticcio indecifrabile. Servizi diversi richiederanno il monitoraggio di metriche diverse, tuttavia le metriche SLA più comuni includono: