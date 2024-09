Che cos'è il monitoraggio dell'esperienza dell'utente finale (EUEM)?

Le interruzioni dell'applicazione possono essere causate da molti fattori, come interruzioni di rete, errori di codifica, guasti dei fornitori cloud, aggiornamenti pianificati o violazione della sicurezza. In ogni caso, un tempo di inattività prolungato nelle applicazioni può avere un impatto negativo sull'esperienza degli utenti (per non parlare della perdita di fatturato e di clienti). Il monitoraggio del tempo medio di rilevamento (MMTD), ovvero il tempo necessario per rilevare un problema, e del tempo medio di correzione (MTTR), ovvero la quantità di tempo necessaria per risolvere un errore una volta rilevato, è fondamentale per ridurre al minimo il tempo di inattività.