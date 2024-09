Le Information technology operations, più comunemente indicate come operazioni IT o ITOps, consistono nel processo di implementazione, gestione, fornitura e supporto dei servizi IT per soddisfare le esigenze di business di utenti interni ed esterni.

Le ITOps compongno la funzione principale del reparto IT, che di norma risponde al CIO (chief information officer). È una delle quattro funzioni (insieme a gestione tecnica, gestione delle applicazioni e gestione del service desk) definita nella ITIL (IT Infrastructure Library, il framework di best practice standard di settore de facto per la gestione dei servizi IT.

Le ITOps sono in prima linea nella forntiura di servizi IT, uno degli ingranaggi più importanti nella macchina che preserva l'operatività di un'organizzazione. Le aziende e i loro clienti sono diventati così dipendenti da un accesso istantaneo ai servizi IT , risorse di dati, applicazioni software, cloud pubblico e cloud privato, che anche una piccola interruzione di questi servizi può avere conseguenze di vasta portata e costose.

Negli ultimi anni, ad occuparsi delle attività ITOps è in misura crescente il software AI (Artificial intelligence), dando forma a un nuovo sottocampo delle operazioni IT denominato "operazioni AI", di norma indicato come AIOps.

Funzionalità AI quali i modelli NLP (natural language processing) ed ML (machine learning) vengono utilizzati per automatizzare attività ITOps come la raccolta e l'aggregazione di ampi volumi di dati, separando gli avvisi di evento significativi dai dati non significativi delle operazioni IT, e correlando i dati per identificare le cause originali e proporre delle soluzioni.

