Cos'è AIOps?

Il percorso di adozione dell'AIOps si differenzia da un'organizzazione all'altra. Una volta individuato il punto in cui ti trovi all'interno di tale percorso, puoi iniziare a incorporare strumenti per aiutare i gruppi a osservare, predire e agire rapidamente in caso di problemi operativi a livello IT. Nel considerare i diversi strumenti per migliorare l'AIOps nella tua organizzazione, dovrai assicurarti che presentino le seguenti caratteristiche:

Osservabilità: l'osservabilità si riferisce agli strumenti e alle pratiche software per l'acquisizione, l'aggregazione e l'analisi di un flusso costante di dati prestazione da un'applicazione distribuita e dall'hardware su cui viene eseguita. L'intento è monitorare, risolvere eventuali problemi ed eseguire il debug in modo più efficace per rispondere alle aspettative di esperienza del cliente e al contempo soddisfare i Service Level Agreement (SLA) e altri requisiti di business. Mediante l'aggregazione e il consolidamento dei dati, queste soluzioni possono fornire una visione olistica attraverso tutte le applicazioni, l'infrastruttura e la rete, ma senza intraprendere azioni correttive per affrontare eventuali problemi IT. Malgrado ciò, sono comunque in grado di raccogliere e aggregare i dati IT da una varietà di origini dei dati in tutti i domini IT per avvisare gli utenti finali di potenziali problemi, in attesa che i gruppi dedicati al servizio IT implementino le necessarie correzioni. Per quanto preziosi, i dati e le corrispondenti visualizzazioni provenienti da questi strumenti creano una dipendenza nei confronti delle organizzazioni IT, in particolare per quanto riguarda i processi decisionali e la capacità di rispondere a problemi tecnici con efficacia. L'ottimizzazione delle risorse che preveda l'intervento di un operatore per l'aggiornamento manuale dei sistemi operativi potrebbe non vedere i vantaggi in situazioni in cui la domanda è dinamica.

Analisi predittiva: le soluzioni AIOps sono in grado di analizzare e correlare i dati al fine di ottimizzare la conoscenza e l'automazione, consentendo ai gruppi IT di mantenere il controllo su ambienti IT sempre più complessi e garantire le massime prestazioni a livello applicativo. Essere in grado di correlare e isolare i problemi rappresenta un enorme passo avanti per qualsiasi gruppo operazioni IT. Riduce i tempi necessari a rilevare nodi da sciogliere difficilmente identificabili in altro modo. D'altro canto, le organizzazioni trarranno vantaggi significativi automatizzando il rilevamento anomalie, gli avvisi e le raccomandazioni per la soluzione dei problemi e, grazie a ciò, riscontreranno inoltre una diminuzione dei tempi di inattività complessivi nonché del numero di incidenti e ticket. L'ottimizzazione dinamica delle risorse può essere automatizzata con l'analisi predittiva, il che può garantire prestazioni applicative ottimali e ridurre in modo sicuro i costi delle risorse anche in caso di elevata variabilità della domanda.

Risposta proattiva: alcune soluzioni AIOps risponderanno in modo proattivo a eventi imprevisti, come rallentamenti e periodi di interruzione, centralizzando in tempo reale la gestione delle prestazioni delle applicazioni e delle risorse. Inserendo metriche delle prestazioni applicative in algoritmi predittivi, dette soluzioni sono in grado di identificare pattern e tendenze che coincidono con problemi IT diversi. Grazie alla capacità di previsione, gli strumenti AIOps possono anticipare gli eventuali problemi IT avviando in risposta processi pertinenti e automatizzati e rettificando rapidamente la situazione. Le organizzazioni saranno in grado di vedere i vantaggi dell'automazione intelligente, ad esempio in un minor tempo medio di rilevamento (MTTD).

Aiutando il business a migliorare l'esperienza sia a livello dei dipendenti sia a livello del cliente, questo tipo di tecnologia rappresenta il futuro della gestione dell'esercizio IT. I sistemi AIOps, infatti, non solo assicurano una soluzione tempestiva dei problemi del servizio IT, ma forniscono anche una rete di protezione per i gruppi dedicati all'esercizio IT, affrontando disfunzioni che potrebbero passare inosservate, quali ambiti organizzativi a bassa integrazione, gruppi con risorse insufficienti e altro ancora.