Che cos'è la fornitura continua?

Fornitura continua agile

In precedenza, si rilasciava il software solo una volta e poi lo si aggiornava. Quindi si consultavano i clienti solo all'inizio e alla fine per capire se il software soddisfaceva le loro esigenze.



Agile è un modo di produrre software in brevi iterazioni su un programma di pianificazione continua e l'attuale processo di fornitura continua agile significa che è possibile rilasciare il codice al cliente non appena ogni caratteristica definita diventa disponibile. Lo sviluppo agile e la fornitura continua sono le chiavi per far arrivare le funzioni ai clienti non appena sono pronte per la produzione. L'obiettivo è avere ciascuna funzione pronta per il rilascio non appena esce dalla pipeline.

Maggiori informazioni sui vantaggi dei principi agili.

DevOps e fornitura continua

Negli ultimi due decenni, lo sviluppo del software ha subito cambiamenti significativi, passando dal concetto a cascata standard alla metodologia agile più efficiente. Per adattarsi, è necessario passare a un approccio incentrato su agile, DevOps e fornitura continua. Nell'ambito di una pipeline di fornitura continua, questi processi mirati consentono release e aggiornamenti del software più affidabili e di alta qualità.

Man mano che lo sviluppo agile consente release del software più rapide e di dimensioni più ridotte, l'attenzione si concentra sui singoli stadi di sviluppo del software. Al contempo, DevOps consente di concentrarsi sul "quadro generale" e sul cambiamento culturale, in quanto i dipartimenti sviluppo e operazioni si fondono strettamente in un unico team che lavora sull'intero ciclo di vita dello sviluppo del software, dalla codifica ai test, dalla distribuzione al supporto.

Per i dettagli del processo DevOps, guarda il video qui sotto: