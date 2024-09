Cos'è l'integrazione continua?

L'importanza del test

Il test continuo inizia quando produci una build di integrazione continua e un pacchetto (noto anche come entità installabile o entità impacchettata). Si arresta quando tale entità impacchettata va in produzione. Ogni passo, dall'inizio alla fine, coinvolge una suite di test.

Come minimo, quando è prevista una sola fase di test, il 30% dell'integrazione continua è dedicata al test. In realtà le attività di integrazione continua sono formate dal 50% al 70% di test. Un tempo bisognava completare i test manualmente. Ora è possibile utilizzare i test automatizzati, la chiave per un'integrazione continua di successo.

Come parte dell'automazione del test per l'integrazione continua, lo sviluppo basato sui test esegue la build del codice e verifica un caso di uso per volta in modo iterativo per garantire la copertura dei test, migliorare la qualità del codice e creare le condizioni per la fornitura continua. Il test automatizzato informa se il nuovo codice non ha superato uno o più dei test sviluppati in tutte le aree funzionali dell'applicazione. Una best practice richiede agli sviluppatori di eseguire tutti i test, o un loro sottoinsieme, nei loro ambienti locali, il che garantisce che gli sviluppatori eseguano il commit del codice sorgente al controllo della versione solo dopo che le nuove modifiche al codice hanno superato i loro test. L'esperienza dimostra che un test di regressione efficace può aiutare a evitare poi in seguito sorprese non gradite.

Pipeline di integrazione continua

Una pipeline di integrazione continua automatizza le fasi della pipeline di un progetto, come le build, i test e le distribuzioni, in un modo ripetibile, con un intervento umano ridotto al minimo. Un pipeline di integrazione continua automatizzata è fondamentale per semplificare lo sviluppo, il test e l'implementazione delle tue applicazioni abilitando controlli, punti di verifica e velocità.

Best practice di integrazione continua

Il processo di integrazione continua è un componente critico di DevOps, che aiuta a unificare i team di sviluppo e di operazioni in un repository condiviso per la codifica, il test, l'implementazione e il supporto di software. Di seguito sono riportate alcune best practice di CI che possono aiutarti ad avere successo: