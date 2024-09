Ci sono cinque strategie comunemente accettate per affrontare il rischio. Il processo inizia con una considerazione iniziale su come prevenire il rischio, per poi passare ad altri tre metodi per affrontarlo (trasferimento, diffusione e riduzione). Idealmente, questi tre metodi sono impiegati in unione tra loro come parte di una strategia globale. Ciò non toglie che potrebbe permanere un rischio residuo.