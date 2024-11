Nonostante tutto il loro potenziale per semplificare e ottimizzare il modo in cui il lavoro viene svolto, le tecnologie di intelligenza artificiale non sono prive di rischi. Quasi ogni componente IT aziendale può diventare un'arma nelle mani sbagliate.

Le organizzazioni non devono evitare l'AI generativa. Devono semplicemente trattarla come qualsiasi altro strumento tecnologico. Ciò significa comprenderne i rischi e adottare misure proattive per ridurre al minimo le possibilità di successo dell'attacco.

Con IBM watsonx.governance, le organizzazioni possono facilmente dirigere, gestire e monitorare le attività di AI in un'unica piattaforma integrata. IBM watsonx.governance è in grado di governare i modelli di AI generativa di qualsiasi fornitore, di valutare lo stato e l'accuratezza del modello e di automatizzare i principali flussi di lavoro di conformità.