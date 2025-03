Che cos'è un modello AI?

In poche parole, un modello di intelligenza artificiale è definito dalla sua capacità di prendere decisioni o previsioni in modo autonomo, piuttosto che simulare l'intelligenza umana. Tra i primi modelli di AI di successo, ci sono stati i programmi per giocare a dama e a scacchi all'inizio degli anni '50: i modelli consentivano ai programmi di fare mosse in risposta diretta all'avversario umano, anziché seguire una serie di mosse prescritte.

Diversi tipi di modelli AI sono più adatti a compiti o domini specifici, per i quali la loro particolare logica decisionale è più utile o rilevante.I sistemi complessi spesso impiegano più modelli contemporaneamente, utilizzando tecniche di apprendimento collettivo come il bagging, il boosting o lo stacking.

Via via che gli strumenti di AI diventano sempre più complessi e versatili, richiedono quantità di dati e potenza di calcolo sempre più impegnative per l'addestramento e l'esecuzione. In risposta, i sistemi progettati per eseguire compiti specifici in un singolo dominio stanno lasciando il posto a foundation model pre-addestrati su grandi set di dati non etichettati e adatti a un'ampia gamma di applicazioni. La versatilità di questi foundation model permette poi loro di essere adattati a specifiche attività.