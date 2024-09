Un grafo di conoscenza, noto anche come rete semantica, rappresenta una rete di entità del mondo reale - cioè oggetti, eventi, situazioni o concetti - e illustra la relazione tra di loro. Queste informazioni sono solitamente memorizzate in un database a grafo e visualizzate come una struttura a grafo: da qui il termine "grafo" di conoscenza.

Un grafo di conoscenza è costituito da tre componenti principali: nodi, archi ed etichette. Qualsiasi oggetto, luogo o persona può essere un nodo. Un arco definisce la relazione tra i nodi. Ad esempio, un nodo potrebbe essere un cliente, come IBM, e un'agenzia, come Ogilvy. Un arco sarebbe la categorizzazione della relazione come una relazione di clientela tra IBM e Ogilvy.

A rappresenta il soggetto, B rappresenta il predicato, C rappresenta l'oggetto

Vale anche la pena osservare che le definizioni dei grafi di conoscenza variano e una ricerca (PDF, 183 KB) (link esterno a ibm.com) suggerisce che un grafo di conoscenza non è diverso da una knowledge base o un'ontologia. Sostiene invece che il termine sia stato reso popolare dal Knowledge Graph di Google nel 2012.

Ontologie

Le ontologie sono frequentemente citate nel contesto dei grafi di conoscenza, ma anche in questo caso si discute ancora su come se ne differenzino. In definitiva, le ontologie servono a creare una rappresentazione formale delle entità nel grafo. Di solito sono basati su una tassonomia ma, dal momento che possono contenere più tassonomie, il grafo mantiene una propria definizione distinta. Poiché i grafi di conoscenza e le ontologie sono rappresentati in modo simile, ossia con nodi e archi, e sono basati sulle triple dell'RFD (Resource Description Framework), tendono ad assomigliarsi nelle visualizzazioni.

Potremmo avere un esempio di ontologia se esaminiamo un luogo particolare, come il Madison Square Garden. Un'ontologia distingue tra gli eventi presso quel luogo utilizzando una variabile come il tempo. Una squadra, come i New York Rangers, ha una serie di partite che in una stagione saranno ospitate in quell'arena. Sono tutte partite di hockey e si svolgono tutte nello stesso luogo. Tuttavia, ogni evento è contraddistinto dalla data e dall'ora in cui si svolge.

L'OWL (Web Ontology Language) è un esempio di un'ontologia ampiamente adottata e supportata dal W3C (World Wide Web Consortium), una community internazionale che sostiene gli standard aperti per favorire la longevità di Internet. In definitiva, questa organizzazione di conoscenze è supportata da un'infrastruttura tecnologica come database, API e algoritmi di machine learning, che esiste per aiutare persone e servizi ad accedere alle informazioni ed elaborarle in modo più efficiente.