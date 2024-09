Cos'è l'underfitting?

L'underfitting è uno scenario nella data science in cui un modello di dati non è in grado di cogliere la relazione tra le variabili di input e di output in modo accurato, generando un elevato tasso di errore sia sul set di addestramento che sui dati non visti. Si verifica quando un modello è troppo semplice, che può essere il risultato di un modello che ha bisogno di più tempo di addestramento, più caratteristiche di input e meno regolarizzazione. Come succede per l'overfitting, un modello soggetto ad underfitting non può stabilire la tendenza dominante all'interno dei dati, da cui ne conseguono errori di addestramento e scarse prestazioni del modello. Se non è in grado di eseguire bene la generalizzazione sui nuovi dati, un modello non può essere sfruttato per le attività di classificazione o previsione. La generalizzazione di un modello sui nuovi dati è in definitiva ciò che ci consente di utilizzare gli algoritmi di machine learning ogni giorno per fare delle previsioni e classificare i dati.

Un'elevata distorsione e una bassa varianza sono buoni indicatori di underfitting. Poiché questo comportamento può essere osservato mentre si utilizza il dataset di addestramento, i modelli soggetti ad underfitting sono di norma più facili da identificare di quelli soggetti a overfitting.