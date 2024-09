Questo tipo di struttura del diagramma di flusso crea anche una rappresentazione facile da interpretare del processo decisionale, consentendo a diversi gruppi all'interno di un'organizzazione di comprendere meglio il motivo per cui è stata presa una decisione.



L'apprendimento dell'albero decisionale prevede l'utilizzo di una strategia "dividi et impera" applicata conducendo una ricerca per identificare i punti di divisione ottimali all'interno di un albero. Questo processo di suddivisione viene quindi ripetuto in modo ricorsivo dall'alto verso il basso fino a quando tutti o la maggior parte dei record sono stati classificati in etichette di classe specifiche. Il fatto che tutti i punti dati siano classificati o meno come insiemi omogenei dipende in gran parte dalla complessità dell'albero decisionale. Gli alberi più piccoli sono più facilmente in grado di raggiungere nodi foglia semplici, ad es. punti dati in una singola classe. Tuttavia, man mano che un albero cresce di dimensioni, diventa sempre più difficile mantenere questa semplicità che di solito si traduce in una quantità insufficiente dei dati all'interno di un determinato albero secondario. Questo fenomeno è noto come frammentazione dei dati e spesso può portare a un overfitting. Di conseguenza, gli alberi decisionali prediligono strutture piccole, il che è coerente con il principio di parsimonia del rasoio di Occam; ossia, "non moltiplicare gli elementi più del necessario". In altre parole, gli alberi decisionali dovrebbero aggiungere complessità solo se necessario, poiché la spiegazione più semplice è spesso la migliore. Per ridurre la complessità e prevenire l'overfitting, viene solitamente utilizzata la potatura; questo è un processo che rimuove i rami che si dividono in caratteristiche di bassa importanza. L'adattamento del modello può quindi essere valutato attraverso il processo di convalida incrociata. Un altro modo in cui gli alberi decisionali possono mantenere il proprio livello di accuratezza consiste nel formare un insieme tramite un algoritmo a forestale casuale; questa classificazione prevede risultati più precisi, in particolare quando le singole strutture non sono correlate tra loro.