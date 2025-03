Cos'è una rete neurale?

Le reti neurali possono essere classificate in diversi tipi, utilizzati per scopi diversi. Anche se questo non è un elenco completo di tipi, quanto segue è rappresentativo dei tipi più comuni di reti neurali che incontrerai nei loro casi d'uso comuni:

Il percettrone è la più antica rete neurale, creata da Frank Rosenblatt nel 1958.

Le reti neurali feedforward, o percettroni multistrato (MLP, Multi-Layer Perceptron), sono l'argomento principale di questo articolo. Sono costituiti da un livello di input, uno o più livelli nascosti e un livello di output. Anche se queste reti neurali sono comunemente chiamate MLP, è importante notare che in realtà sono costituite da neuroni sigmoidi, non da percettroni, poiché per la maggior parte, i problemi del mondo reale non sono lineari. Di solito i dati vengono inseriti in questi modelli per addestrarli e costituiscono la base della computer vision, dell'elaborazione del linguaggio naturale e di altre reti neurali.

Le reti neurali convolutive (CNN, Convolutional Neural Network) sono simili alle reti feedforward, ma di solito vengono utilizzate per il riconoscimento delle immagini, il riconoscimento dei modelli e/o la computer vision. Queste reti sfruttano i principi dell'algebra lineare, in particolare la moltiplicazione della matrice, per individuare i modelli all'interno di un'immagine.

Le reti neurali ricorrenti (RNN, Recurrent Neural Network) sono identificate dai loro cicli di feedback. Questi algoritmi di apprendimento vengono utilizzati principalmente quando si utilizzano i dati delle serie temporali per fare previsioni sui risultati futuri, come le previsioni del mercato azionario o le previsioni di vendita.