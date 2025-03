Che cos'è la segmentazione semantica?

Le attività di segmentazione semantica aiutano le macchine a distinguere le diverse classi di oggetti e le regioni di sfondo in un'immagine. Con l'ascesa dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML ) , la segmentazione delle immagini e la creazione di mappe di segmentazione svolgono un ruolo importante nell'addestrare i computer a riconoscere contesti importanti in immagini digitali come paesaggi, foto di persone, immagini mediche e molto altro.

I modelli di apprendimento nella segmentazione delle immagini consentono alle macchine di interpretare le informazioni visive in modo simile al cervello umano.Sebbene i modelli di segmentazione delle immagini condividano determinati utilizzi con i modelli di rilevamento degli oggetti, differiscono per un aspetto fondamentale: identificano le diverse entità contenute in un'immagine a livello di pixel, anziché approssimarle attraverso un riquadro di contorno.In sostanza, mentre un modello di classificazione delle immagini può determinare cosa è contenuto in un'immagine (ma non effettua nessuna localizzazione) e un modello di rilevamento degli oggetti può determinare dove si trova un oggetto nell'immagine, per determinare le forme e i confini specifici delle entità presenti nell'immagine è necessario un modello di segmentazione delle immagini.1

Con il crescente risultati degli algoritmi di deep learning nel consentire alle macchine di interpretare le immagini come dati, le macchine stanno diventando sempre più capaci di identificare gli oggetti. Il compito di classificazione delle immagini permette la macchina di comprendere quali informazioni sono contenute in un'immagine, mentre la segmentazione semantica consente alla macchina di identificare le posizioni precise dei diversi tipi di informazioni visive, nonché il punto in cui ciascuna di esse inizia e finisce.