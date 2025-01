Cos'è l'NLP (elaborazione del linguaggio naturale)? 

La pre-elaborazione del testo NLP prepara il testo non elaborato per l'analisi, trasformandolo in un formato che le macchine possono comprendere più facilmente. Tutto parte dalla tokenizzazione, che consiste nel suddividere il testo in unità più piccole, come parole, frasi o espressioni. Ciò aiuta a scomporre un testo complesso in parti gestibili. Successivamente, il testo viene standardizzato convertendo tutti i caratteri in minuscolo per assicurarsi che parole come "Apple" e "apple" siano trattate allo stesso modo. La rimozione delle stop word è un altro passaggio comune, nel quale le parole usate di frequente come "è" o "il" vengono filtrate perché non aggiungono un significato particolare al testo. Lo stemming o lemmatizzazione riduce le parole alla loro radice (ad esempio, "eseguendo" diventa "eseguire"), facilitando l'analisi del linguaggio raggruppando diverse forme della stessa parola. Inoltre, la pulizia del testo rimuove elementi indesiderati come punteggiatura, caratteri speciali e numeri che potrebbero rendere l'analisi meno chiara.

Dopo la pre-elaborazione, il testo è pulito, standardizzato e pronto per essere interpretato in modo efficace dai modelli di apprendimento automatico.