Comprendere il flusso di lavoro di text mining è fondamentale per sbloccare tutto il potenziale della metodologia. Qui di seguito illustreremo il processo di text-mining, evidenziando ogni fase e la sua importanza per il risultato complessivo.

Fase 1. Recupero delle informazioni

La prima fase nel flusso di lavoro del text mining è il recupero delle informazioni, che richiede ai data scientist di raccogliere dati testuali rilevanti da varie fonti (ad esempio siti web, piattaforme di social media, sondaggi tra i clienti, recensioni online, e-mail e/o database interni). Il processo di raccolta dei dati deve essere adattato agli obiettivi specifici dell'analisi. Nel caso dell'estrazione di testo sui social media, ciò significa concentrarsi su commenti, post, annunci, trascrizioni audio, ecc.

Fase 2. Pre-elaborazione dei dati

Una volta raccolti i dati necessari, li pre-elaborerai in preparazione per l'analisi. La pre-elaborazione includerà diverse fasi secondarie, tra cui le seguenti:

Pulizia del testo: la pulizia del testo è il processo di rimozione di caratteri irrilevanti, punteggiatura, simboli speciali e numeri dal set di dati. Include anche la conversione del testo in minuscolo per garantire la coerenza nella fase di analisi. Questo processo è particolarmente importante quando si estraggono post e commenti sui social media, spesso pieni di simboli, emoji e modelli di capitalizzazione non convenzionali.

Tokenizzazione: la tokenizzazione suddivide il testo in singole unità (ad es. parole e/o frasi) chiamate token. Questo passaggio fornisce gli elementi costitutivi di base per le analisi successive.

Rimozione delle stop word: le stop word sono parole comuni che non hanno un significato rilevante in una frase o in un periodo (ad esempio, "il", "è", "e", ecc.). L'eliminazione delle stop word aiuta a ridurre il rumore nei dati e a migliorare la precisione nella fase di analisi.

Stemming e lemmatizzazione: le tecniche di stemming e lemmatizzazione normalizzano le parole alla loro forma radice. Lo stemming riduce le parole alla forma di base rimuovendo prefissi o suffissi, mentre la lemmatizzazione associa le parole alla forma del dizionario. Queste tecniche aiutano a consolidare le variazioni delle parole, ridurre la ridondanza e limitare le dimensioni dei file di indicizzazione.

Etichettatura delle parti del discorso (POS): l'etichettatura POS facilita l'analisi semantica assegnando tag grammaticali alle parole (ad esempio, sostantivo, verbo, aggettivo, ecc.), il che è particolarmente utile per l'analisi del sentiment e il riconoscimento del soggetto.

Parsing (analisi sintattica): il parsing comporta l'analisi della struttura di frasi e periodi per determinare il ruolo delle diverse parole nel testo. Ad esempio, un modello di parsing può identificare il soggetto, il verbo e l'oggetto di una frase completa.

Fase 3. Rappresentazione del testo

In questa fase, assegnerai ai dati valori numerici in modo che possano essere elaborati dagli algoritmi di machine learning (ML), che creeranno un modello predittivo a partire dagli input di addestramento. Questi sono due metodi comuni per la rappresentazione del testo:

Bag-of-words (BoW): la BoW rappresenta il testo come una raccolta di parole univoche in un documento di testo. Ogni parola diventa una caratteristica e la frequenza con cui compare ne rappresenta il valore. BoW non tiene conto dell'ordine delle parole, concentrandosi esclusivamente sulla loro presenza.

Frequenza dei termini - frequenza inversa dei documenti (TF-IDF): il TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) calcola l'importanza di ogni parola in un documento in base alla sua frequenza o rarità nell'intero set di dati. In questo modo, si dà peso alle parole che ricorrono frequentemente e si enfatizzano i termini più rari e informativi.

Fase 4. Estrazione dei dati

Dopo aver assegnato i valori numerici, applicherai una o più tecniche di text mining ai dati strutturati per estrarre informazioni dettagliate dai dati dei social media. Ecco alcune delle tecniche più usate:

Analisi del sentiment: categorizza i dati in base alla natura delle opinioni espresse nei contenuti dei social media (ad es. positivi, negativi o neutri). Può essere utile per comprendere le opinioni dei clienti e la percezione del marchio e per rilevare le tendenze del sentiment.

Modellazione degli argomenti: la modellazione degli argomenti mira a scoprire temi e/o argomenti sottostanti in una raccolta di documenti. Può aiutare a identificare le tendenze, estrarre concetti chiave e prevedere gli interessi dei clienti. Gli algoritmi più diffusi per la modellazione degli argomenti includono l'allocazione di Dirichlet latente (LDA) e la fattorizzazione di matrici non negative (NMF).

Riconoscimento delle entità denominate (NER): il NER estrae informazioni rilevanti dai dati non strutturati identificando e classificando le entità denominate (come nomi di persone, organizzazioni, luoghi e date) all'interno del testo. Automatizza anche attività quali l'estrazione delle informazioni e la categorizzazione dei contenuti.

Classificazione del testo: utile per attività quali la classificazione del sentiment, i filtri dello spam e la classificazione degli argomenti, comporta la categorizzazione dei documenti in classi o categorie predefinite. Gli algoritmi di apprendimento automatico come Naïve Bayes, le macchine vettoriali di supporto (SVM) e i modelli di deep learning come le reti neurali convolutive (CNN) sono spesso utilizzati per la classificazione del testo.

Estrazione delle regole di associazione: l'estrazione delle regole di associazione può svelare relazioni e schemi tra parole e frasi nei dati dei social media, scoprendo associazioni che potrebbero non essere ovvie a prima vista. Questo approccio aiuta a identificare le connessioni nascoste e i modelli di co-occorrenza che possono guidare il processo decisionale aziendale nelle fasi successive.

Fase 5. Analisi e interpretazione dei dati

Il passo successivo consiste nell'esaminare i modelli, le tendenze e gli insight estratti per sviluppare conclusioni significative. Le tecniche di visualizzazione dei dati come le nuvole di parole, i grafici a barre e i grafici di rete possono aiutarti a presentare i risultati in modo conciso e visivamente accattivante.

Fase 6. Convalida e iterazione

È essenziale assicurarsi che i risultati del mining siano accurati e affidabili, quindi nella penultima fase è necessario convalidare i risultati. Valuta le prestazioni dei modelli di text mining utilizzando metriche di valutazione pertinenti e confronta i tuoi risultati con la ground truth e/o il giudizio di esperti. Se necessario, apporta modifiche alle fasi di pre-elaborazione, rappresentazione e/o modellazione per migliorare i risultati. Potrebbe essere necessario ripetere questo processo fino a ottenere risultati soddisfacenti.

Fase 7. Insight e processi decisionali

La fase finale del flusso di lavoro di text mining consiste nel trasformare le informazioni derivate in strategie attuabili che aiuteranno l'azienda a ottimizzare i dati e l'uso dei social media. Le informazioni estratte possono essere utilizzate per migliorare processi quali il miglioramenti dei prodotti, le campagne di marketing, il miglioramento dell'assistenza clienti e le strategie di mitigazione dei rischi, il tutto partendo dai contenuti dei social media già esistenti.