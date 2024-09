Interpretandone in modo rigoroso la definizione, per esperienza del cliente (o CX, customer experience) si intende la somma o l'insieme delle percezioni e dei sentimenti dei clienti risultanti da tutte le loro interazioni con un'azienda o un brand. È questo il senso del termine che si riflette in frasi quali La X Corp offre un'esperienza del cliente sempre ottima oppure Il sito web poco intuitivo della Y Corp mina l'esperienza del cliente complessiva da essa offerta.

Spesso, però, il termine esperienza del cliente viene utilizzato anche come una forma abbreviata per la gestione dell'esperienza del cliente (o CXM, customer experience management), che si riferisce alle strategie, tecnologie e prassi per migliorare i risultati di business creando un'esperienza ideale per chiunque interagisca con un'azienda. Questo secondo senso della frase si riflette in frasi quali Lavoro nel team CX della nostra azienda o abbiamo assunto un consulente per l'esperienza del cliente.

L'obiettivo dell'esperienza del cliente è quello di differenziare un'azienda e la sua proposta di valore dalla concorrenza sulla base di fattori umani - come ad esempio il livello qualitativo della comprensione, del servizio e del trattamento a essi riservato percepito dai clienti - piuttosto che tramite caratteristiche, prestazioni, prezzi e fornitura dei prodotti o dei servizi. L' obiettivo di questa differenziazione è quello di creare un legame con il cliente che massimizza il valore dell'intero ciclo di vita del cliente - il profitto ultimo che l'azienda realizzerà da ogni cliente acquisito.

Un'esperienza del cliente buona oppure ottima può massimizzare il valore dell'intero ciclo di vita del cliente (CLV, customer lifetime value) rafforzando la fidelizzazione dei clienti, aumentando il mantenimento dei clienti e generando vendite ai clienti più frequenti e di maggiore entità. Può anche promuovere la crescita grazie all'acquisizione di nuovi clienti derivante dal passaparola e dal sostegno online per il brand dei clienti esistenti.

Oggi è difficile sopravvalutare l' importanza dell'esperienza del cliente. Secondo l'analista di settore Gartner, due terzi delle aziende si fanno concorrenza in base all'esperienza del cliente (link esterno a ibm.com). Una ricerca di Standard & Poor’s condotta tra i dirigenti del settore IT nel 2021 ha concluso che il miglioramento dell'esperienza del cliente sia stato indicato come il singolo fattore trainante più importante della trasformazione digitale (link esterno a ibm.com). Secondo una proiezione dell'analista di settore IDC Corp., la spesa in tecnologie per l'esperienza del cliente raggiungerà nel 2022 i 641 miliardi di dollari (link esterno a ibm.com).