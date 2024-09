Questo gigante dell’energia in Cina consente ai dipendenti di ottenere aggiornamenti sullo stato dei processi interni, come i rapporti spese, senza dover accedere ai singoli sistemi interni o eseguire query manuali.

NHS Trust

Il gruppo medico dell'East and North Hertfordshire NHS Trust ha lanciato Enquire, un nuovo assistente virtuale intelligente con tecnologia IBM watsonx Assistant su IBM Cloud, per ridurre il carico di lavoro amministrativo dei dipendenti HR, liberando il tempo necessario per attività più complesse e a valore aggiunto, fornendo al contempo un servizio di assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per tutto il personale.