Cos'è la customer retention?

I sistemi per l'esperienza del cliente (customer experience, CX) e per la gestione delle relazioni con il cliente (customer relationship management, CRM) sono componenti significativi del processo di customer retention.

Un sistema CRM unisce più funzioni (ad esempio gestione dei progetti, gestione dei contatti e marketing digitale) in un'unica piattaforma basata sui dati. Un sistema CRM “unificato” automatizza le comunicazioni e razionalizza i processi interni per migliorare l'esperienza cliente complessiva. Può includere funzionalità di “iperpersonalizzazione” (ad esempiocontenuti mirati, offerte e avvisi) che suddividono il coinvolgimento del cliente in un contesto specifico.

Nel complesso, un CRM unificato fornisce coerenza procedurale e dati affidabili che contribuiscono ad aumentare la customer retention e le entrate dell'azienda. [4]