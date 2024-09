Miglioramento del ragionamento e riconoscimento dell'intento dell'utente Il nostro motore Natural Language Understanding (NLU) utilizza un nuovo modello di fondazione, basato sull'architettura dei trasformatori, per comprendere meglio il linguaggio umano e classificare le richieste con una frazione dello sforzo formativo. I bot AI basati su watsonx Assistant possono ottenere un livello eccezionale di precisione di classificazione con una media di soli 5 esempi di formazione per argomento, semplificando i flussi di lavoro e risparmiando ai team le ore, i giorni o le settimane di analisi dei dati in precedenza necessari per addestrare il loro assistente virtuale a capire i clienti. Scopri la nuova architettura dei trasformatori di watsonx Assistant