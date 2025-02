Cos'è l'AI conversazionale?

Le tue FAQ costituiscono la base degli obiettivi, o intenzioni, espressi all'interno dell'input dell'utente, come l'accesso a un account. Una volta delineati i tuoi obiettivi, puoi inserirli in uno strumento di AI conversazionale competitivo come watsonx Assistant.

Da qui, dovrai insegnare all'AI conversazionale i modi in cui un utente può formulare o chiedere questo tipo di informazioni. Se prendiamo l'esempio della frase "come accedere al mio account", si potrebbe pensare ad altre frasi che gli utenti potrebbero usare quando chattano con un addetto al supporto, del tipo: "come accedere", "come reimpostare la password", "registrarsi per un account" e così via.

Se non hai la certezza di altre frasi che i clienti potrebbero usare, allora potrebbe essere utile collaborare con i team di analytics e supporto. Se gli strumenti di chatbot analytics sono stati configurati in modo appropriato, i team di analytics possono estrarre i dati web ed esaminare altre query dai dati di ricerca del sito. In alternativa, possono anche analizzare i dati di trascrizione delle conversazioni via web chat e call center. Se i team di analytics non sono predisposti per questo tipo di analisi, i team di supporto possono anche fornire insight sui modi in cui i clienti solitamente formulano le domande.