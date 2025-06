Cosa è l'apprendimento supervisionato?

Quale esempio di apprendimento supervisionato, possiamo considerare un modello di classificazione delle immagini creato per riconoscere le immagini dei veicoli e per determinare il tipo di veicolo. Questo modello può alimentare i test CAPTCHA utilizzati da molti siti web per rilevare i bot di spam.

Per addestrare questo modello, i data scientist preparano un set di dati di addestramento etichettato contenente numerosi esempi di veicoli insieme al tipo di veicolo corrispondente: auto, moto, camion, bicicletta ecc. L'algoritmo del modello tenta di identificare i modelli nei dati di addestramento che fanno sì che un input, ovvero le immagini del veicolo, riceva un output designato, ovvero il tipo di veicolo.

Le ipotesi del modello vengono misurate rispetto ai valori dei dati effettivi in un set di test per determinare se ha effettuato previsioni accurate. In caso contrario, il ciclo di addestramento continua fino a quando le prestazioni del modello non hanno raggiunto un livello di precisione soddisfacente. Il principio di generalizzazione si riferisce alla capacità di un modello di fare previsioni adeguate su nuovi dati dalla stessa distribuzione utilizzandoli come dati di addestramento.