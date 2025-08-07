Che cos'è un modello di ragionamento?

L'aggiunta di un "processo di pensiero" agli output del modello riduce molti dei difetti intrinseci dell'inferenza LLM standard aiutando il modello a evitare scorciatoie cognitive dannose e a far emergere più conoscenze potenzialmente pertinenti apprese dai dati di addestramento.

Nel contesto degli LLM, la letteratura sulla ricerca AI fa spesso riferimento al pensiero "Sistema 1 " e "Sistema 2 ", termini coniati dall'economista comportamentale premio Nobel Daniel Kahneman nel suo fondamentale Pensieri lenti e veloci. Il pensiero del Sistema 1 è veloce, inconscio e intuitivo, si basa sull'euristica e richiede poco o nessuno sforzo. Il pensiero del Sistema 2 è lento, deliberato e logico e richiede uno sforzo coordinato. Gli LLM autoregressivi sono, per impostazione predefinita, inclini al pensiero del Sistema 1.3

Per alcune attività, il pensiero del Sistema 1 è efficace ed efficiente dal punto di vista computazionale. Ma per molti altri, il pensiero impulsivo del Sistema 1 non è sufficiente. Ad esempio, un articolo del 2023 dei ricercatori di Meta Jason Weston e Sainbayar Sukhbaatar ha notato come gli LLM siano facilmente influenzati dalla presenza di un contesto irrilevante o di dettagli soggettivi nel prompt di input.