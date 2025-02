Che cos'è il Chain of Thought (CoT)?

Il chain of thought multimodale estende il framework CoT per incorporare input provenienti da varie modalità, come testo e immagini, consentendo al modello di elaborare e integrare diversi tipi di informazioni per compiti di ragionamento complessi.6

Per esempio, quando viene presentata un'immagine di una spiaggia affollata e viene chiesto: "È probabile che questa spiaggia sia popolare in estate?", un modello che impiega il CoT multimodale potrebbe analizzare gli indizi visivi (tra cui l'occupazione della spiaggia, le condizioni meteorologiche e altro ancora) insieme alla sua comprensione testuale della popolarità stagionale per elaborare una risposta dettagliata, come: "La spiaggia è affollata, il che indica un'alta popolarità, che probabilmente aumenterà ulteriormente in estate".



Queste varianti del chain of thought prompting non solo mostrano la flessibilità e l'adattabilità dell'approccio CoT, ma suggeriscono anche l'enorme potenziale di sviluppi futuri delle funzionalità di ragionamento e risoluzione dei problemi dell'AI.