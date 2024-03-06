Cos'è MLOps?

Machine learning e MLOps sono concetti interconnessi, ma rappresentano fasi e obiettivi diversi all'interno del processo complessivo. Il machine learning si concentra sulle sfumature tecniche della creazione e del perfezionamento dei modelli. L'obiettivo generale è quello di sviluppare modelli accurati in grado di svolgere vari compiti come la classificazione, la previsione o la fornitura di raccomandazioni, garantendo che il prodotto finale sia adatto allo scopo previsto.

MLOps pone l'accento sulla gestione completa del ciclo di vita dei modelli di machine learning, che va dalla distribuzione dei modelli negli ambienti di produzione al monitoraggio attivo delle loro prestazioni e al loro aggiornamento quando necessario. L'obiettivo è snellire il processo di implementazione, garantire che i modelli funzionino al massimo dell'efficienza e promuovere un ambiente di miglioramento continuo. Concentrandosi su queste aree, MLOps garantisce che i modelli di machine learning soddisfino le esigenze immediate delle applicazioni e si adattino nel tempo per mantenere pertinenza ed efficacia quando le condizioni cambiano.

Mentre il machine learning si focalizza sulla creazione tecnica dei modelli, MLOps si concentra sull'implementazione pratica e sulla gestione continua di tali modelli in un contesto reale.

I modelli di ML operano silenziosamente alla base di varie applicazioni, dai sistemi di raccomandazione che suggeriscono prodotti ai chatbot che automatizzano le interazioni con il servizio clienti. Il machine learning è anche in grado di migliorare i risultati dei motori di ricerca, personalizzare i contenuti e migliorare l'efficienza dell'automazione in aree come il rilevamento di spam e frodi. Gli assistenti virtuali e i dispositivi intelligenti sfruttano la capacità del machine learning di comprendere il linguaggio parlato ed eseguire attività in base alle richieste vocali. ML e MLOps sono elementi complementari che lavorano insieme per creare una pipeline di machine learning di successo.