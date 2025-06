Che cos'è l'apprendimento federato?

A differenza dell'approccio di apprendimento federato tra dispositivi, l'approccio tra silo comporta un numero limitato di server o data center con connettività stabile e risorse computazionali potenti abbastanza da memorizzare ed elaborare enormi volumi di dati. I nodi client sono trattati come silo che contengono dati personali e questi dati non devono lasciare il sistema o essere condivisi esternamente per motivi di privacy.1

L'apprendimento federato tra diversi silo può essere prezioso in settori come la finanza e l'assistenza sanitaria. Ad esempio, un consorzio di ospedali può addestrare un modello condiviso sui dati dei propri pazienti per migliorare la diagnosi o la previsione di determinate malattie. Allo stesso modo, una coalizione di banche può addestrare un algoritmo comune di apprendimento automatico utilizzando i propri registri delle transazioni per migliorare il rilevamento delle frodi.1