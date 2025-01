Che cos'è un set di dati?

Le organizzazioni oggi raccolgono grandi quantità di dati da varie fonti, tra cui interazioni con i clienti, transazioni finanziarie, dispositivi IoT e piattaforme di social media.

Per sbloccare il valore aziendale di tutti questi dati, spesso devono essere organizzati in set di dati, ovvero raccolte organizzate che rendono le informazioni accessibili per l'analisi e l'applicazione.

I vari tipi di set di dati archiviano i dati in vari modi. Ad esempio, i set di dati strutturati spesso dispongono i punti dati in tabelle con righe e colonne definite. Quelli non strutturati possono contenere vari formati come file di testo, immagini e audio.

Sebbene non tutti i set di dati contengano dati strutturati, presentano sempre una struttura generale, come schemi definiti o di una sintassi vagamente organizzata in formati di dati semistrutturati, come JSON o XML.

Alcuni esempi di set di dati includono:

Set di dati del servizio clienti, monitoraggio delle interazioni di supporto e delle risoluzioni.

Set di dati di produzione che monitorano le metriche delle prestazioni delle attrezzature.

Set di dati sulle vendite che analizzano i modelli di transazione e il comportamento dei consumatori.

Set di dati di marketing che misurano l'efficacia e il coinvolgimento delle campagne.

Le organizzazioni spesso utilizzano e gestiscono più set di dati per supportare varie iniziative aziendali, tra cui l'analisi dei dati e la business intelligence (BI).

I big data, in particolare, si basano su set di dati enormi e complessi per fornire valore. Se raccolti, gestiti e analizzati correttamente utilizzando l'analytics dei big data, questi set di dati possono aiutare a scoprire nuove informazioni e consentire un processo decisionale basato sui dati.

Negli ultimi anni, l'ascesa dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning ha ulteriormente aumentato l'attenzione sui set di dati. Le organizzazioni hanno bisogno di dati di formazione estesi e ben organizzati per sviluppare modelli di machine learning accurati e perfezionare algoritmi predittivi.

Secondo Gartner, il 61% delle organizzazioni dichiara di dover evolvere o ripensare il proprio modello operativo di dati e analytics a causa dell'impatto delle tecnologie AI.1