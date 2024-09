Cos'è l'integrità dei dati?

L'integrità dei dati è simile al controllo di qualità nelle aziende tradizionali orientate al prodotto e garantisce che la materia prima sia corretta, sicura e adatta all'uso previsto.

Fare affidamento su dati validi nella business analytics, nelle interazioni con i clienti e nella conformità evidenzia l'importanza dell'integrità dei dati in tutta l'organizzazione. Il detto "garbage in, garbage out" è molto rilevante quando si utilizzano i dati per prendere decisioni aziendali valide, trattare i clienti in modo equo e corretto e facilitare report aziendali accurati e conformi alle normative del settore. Dati non validi, una volta resi operativi, portano a risultati indesiderati.

Le organizzazioni devono mantenere i dati completi, accurati, coerenti e sicuri durante il loro intero ciclo di vita. L'integrità dei dati contribuisce a promuovere questa completezza mantenendo tutti gli elementi dei dati intatti, senza alterazioni, troncamenti o perdite e impedendo modifiche che potrebbero distorcere l'analisi e compromettere la coerenza delle condizioni di test. Senza processi di integrità dei dati, le organizzazioni non sarebbero in grado di verificare che i dati futuri corrispondano a quelli passati, indipendentemente dai pattern di accesso. Inoltre, l'integrità dei dati serve a rafforzare la sicurezza dei dati controllando l'accesso e proteggendo dallo sfruttamento non autorizzato tramite strategie di autenticazione, autorizzazione, crittografia e protezione completa dei dati, inclusi backup e registrazione degli accessi.

Al di là dei processi decisionali, l'integrità dei dati è fondamentale per proteggere le informazioni personali e sensibili dei soggetti interessati. Errori nella gestione dei dati dei clienti, dovuti a errori umani o attacchi informatici, possono portare a violazioni della privacy e della fiducia, false dichiarazioni e danni reputazionali potenzialmente gravi. Questo vale anche per i dati proprietari meno sensibili, dove le imprecisioni possono alterare la comprensione e il trattamento degli utenti da parte dell'azienda, influenzando la loro inclusione nelle tendenze e nelle interazioni con il marchio. Garantire l'integrità dei dati, quindi, non è solo un problema operativo o di conformità, ma un imperativo strategico che influisce su ogni aspetto della relazione di un'organizzazione con i propri clienti e sulla sua posizione sul mercato.