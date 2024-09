I sistemi ERP si basano su diversi moduli che servono a supportare processi aziendali specifici. Esiste un numero determinato di moduli fondamentali per un sistema ERP ed esistono applicazioni di terze parti per accedere a funzionalità aggiuntive. Alcuni dei moduli più popolari sono elencati di seguito e offrono opzioni di implementazione.

Finanza e contabilità: il modulo finanziario e contabile è spesso il più importante per molti sistemi ERP. Lo scopo principale di questo modulo è aiutare le aziende a comprendere le proprie prospettive finanziarie e ad analizzare l'intera attività. Le caratteristiche principali di questo modulo sono il monitoraggio della contabilità fornitori (AP) e della contabilità clienti (AR), la chiusura efficiente dei libri contabili e la generazione di report finanziari e prezzi. Questo modulo può automatizzare le attività relative alla fatturazione e memorizza informazioni finanziarie cruciali per la tua azienda, come i pagamenti ai fornitori, la gestione della liquidità e la riconciliazione dei conti. Fornisce inoltre metriche chiare a un'azienda e può aiutare nelle operazioni di pianificazione della produzione.

Approvvigionamento: il modulo di approvvigionamento, o modulo di acquisto, aiuta le aziende a reperire i materiali e i servizi di cui hanno bisogno per produrre i propri beni. Questo modulo aiuta ad automatizzare gli acquisti, oltre a tracciare e analizzare eventuali preventivi in arrivo. Con il modulo di approvvigionamento, le aziende possono mantenere un elenco di fornitori e vincolarli a determinati articoli, eventualmente favorendo un buono rapporto con loro.

Manifatturiero: il modulo di produzione, spesso indicato come sistema di esecuzione della produzione, è un componente vitale per la pianificazione e l'esecuzione del software ERP. Il modulo aiuta i produttori a pianificare la produzione e protegge tutto il necessario per la produzione. Un modulo di produzione può aggiornare lo stato delle merci in corso, oltre a fornire informazioni in tempo reale per gli articoli in corso o i prodotti finiti. Il modulo include in genere anche soluzioni di pianificazione dei requisiti dei materiali (MRP), ovvero il sistema di produzione originale del produttore di utensili Black and Decker.1

Vendite: il modulo vendite è responsabile di mantenere una linea di comunicazione aperta con clienti e potenziali clienti. Può utilizzare approfondimenti basati sui dati per aumentare le vendite e prendere decisioni mirate e assistere con la fatturazione quando si tratta di promozioni o opportunità di upselling. Altre caratteristiche, tra cui le soluzioni per la supply chain, offrono un'utile gestione dell'inventario e degli ordini, includono dashboard, maggiore business intelligence e tecnologia Internet of Things (IoT).

Gestione delle relazioni con i clienti: il modulo di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), o modulo di servizio, aiuta le aziende a fornire un servizio di qualità eccezionale. Archiviando le informazioni sui clienti, come le chiamate precedenti, le e-mail e la cronologia degli acquisti, un'azienda dispone dei dati necessari per servire meglio i clienti attuali e futuri. Questo modulo facilita l'accesso del personale alle informazioni necessarie all'arrivo di un cliente e fa sì che il personale crei un'esperienza specifica per il cliente grazie ai dati salvati dal software ERP.

Gestione delle risorse umane: il modulo delle risorse umane mantiene le funzionalità di base, come orario, presenze e buste paga. Questo modulo conserva i dati relativi a tutti i dipendenti e archivia i documenti di ciascuno di essi, come una revisione delle prestazioni o una descrizione del lavoro. Se un'azienda lo desidera, può avere un'intera suite di gestione del capitale umano (HCM) e collegarla all'ERP per offrire funzionalità HR ancora più potenti.