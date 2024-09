Le applicazioni SaaS sono disponibili in un'ampia gamma di schemi di determinazione dei prezzi dell'abbonamento, tutti molto diversi dalla tradizionale concessione in licenza di software, che forniva l'accesso al software e ai servizi correlati per uno specifico periodo o per un prezzo fisso (o un menu di prezzi fissi).

Determinazione dei prezzi: gratis o 'freemium'

La maggior parte dei fornitori SaaS offre una versione gratuita del software che i clienti possono provare per un breve periodo di tempo, di solito una settimana o un mese. In genere queste versioni di prova gratuite offrono l'accesso a tutte le funzioni del software, ma limitano il numero di volte o la misura in cui tali funzioni possono essere utilizzate; alcuni non richiedono nemmeno una carta di credito.

Alcune aziende SaaS offrono versioni "freemium" delle loro applicazioni: versioni che sono sempre gratuite, con un sottoinsieme limitato ma utile delle funzioni complete dei prodotti o che non sono limitate in alcun modo ma che periodicamente visualizzano annunci pubblicitari che l'utente deve chiudere con un clic prima di continuare a lavorare. I provider SaaS sperano che gli utenti freemium alla fine passeranno a una versione a pagamento del software.

Determinazione dei prezzi: abbonamento a livelli mensili o annuali

Per le piccole e medie imprese, i prodotti SaaS offrono in genere "livelli" di determinazione dei prezzi basati sul set di funzioni o sul livello di utilizzo. Ad esempio, una soluzione di marketing mediante e-mail SaaS può offrire un livello standard per un massimo di 5.000 contatti a 250 USD al mese, un livello 'pro' per un massimo di 20.000 contatti per 500 USD al mese e un livello 'business' per 100.000 contatti più la progettazione e l'hosting della pagina di destinazione per 600 USD al mese. Per le aziende molto grandi, i vendor SaaS offro un livello "enterprise" che consente una selezione più granulare delle funzioni, un'assistenza prioritaria, dei termini speciali dell'accordo sui livelli di servizio (SLA) e perfino una determinazione dei prezzi negoziabile.

La determinazione dei prezzi a livelli consente ai clienti di scegliere il piano migliore per le loro esigenze funzionali e il loro budget ed eseguire la scalabilità non richiede altro che il passaggio al livello successivo. La maggior parte della determinazione dei prezzi di abbonamento a livelli offre uno sconto ai clienti che pagano per un anno intero in una volta e un adeguamento proporzionale del prezzo per i clienti che cambiano i livelli nel corso del loro abbonamento.