Come la PaaS, l'Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e il Software-as-a-Service (SaaS) sono modelli comuni di servizi di cloud computing. In effetti, è comune che un'organizzazione li utilizzi tutti e tre, anche se non li acquista tutti e tre in modo specifico. Per chiarire:

L'IaaS è l'accesso via Internet a un'infrastruttura IT "grezza": server fisici, macchine virtuali, storage, rete e firewall, in hosting presso un provider di cloud. L'IaaS elimina i costi e il lavoro di proprietà, gestione e manutenzione dell'infrastruttura on-premise . Con l'IaaS, l'organizzazione fornisce la propria piattaforma applicativa e le proprie applicazioni.

Qualsiasi offerta PaaS include necessariamente le risorse IaaS necessarie per ospitarla, anche se tali risorse non sono suddivise in modo discreto o indicate come IaaS.

Il SaaS è un software applicativo che utilizzi tramite cloud, come se fosse stato installato sul tuo computer (a volte, alcune parti di esso sono installate sul tuo computer). Il SaaS consente alla tua organizzazione di utilizzare un'applicazione senza le spese di configurazione dell'infrastruttura per eseguirla e senza gli sforzi e il personale necessari per mantenerla (applicare correzioni di bug e aggiornamenti, risolvere interruzioni e altro ancora). Salesforce e Slack sono esempi di offerte SaaS popolari. La maggior parte delle applicazioni Web sono considerate SaaS.

Ogni offerta SaaS include le risorse IaaS necessarie per ospitarla e, come minimo, i componenti PaaS necessari per eseguirla. Alcuni fornitori di SaaS forniscono anche un PaaS discreto che consente a terzi di personalizzare l'offerta SaaS .