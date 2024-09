Cos'è un server bare metal?

I termini "server bare metal"' e "server dedicato" sono talvolta usati in modo intercambiabile, e i server bare metal sono di fatto servizi dedicati. Tuttavia, pur essendo simili, i due termini non sono sinonimi. Le loro differenze riguardano meno i server in sé e maggiormente il modo in cui vengono forniti dal provider di servizi.

Storicamente, i server dedicati sono stati associati a lunghe tempistiche di provisioning, incrementi di fatturazione per mesi o anni e spesso hardware di fascia bassa o addirittura obsoleto.

Il concetto dei server bare metal è nato in risposta alle associazioni talvolta negative dei server dedicati e dell'hosting. I provider specializzati in server bare metal offrono hardware dedicato con qualcosa di molto più vicino a un modello di servizio cloud, con tempistiche di provisioning in minuti, su base oraria, e hardware che spazia dai componenti economici a quelli di massima qualità, incluse le GPU (graphic processing unit). I server dedicati rimangono un'alternativa a basso costo per gli utenti che non richiedono questi attributi.