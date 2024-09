Cosa sono gli hypervisor?

Esistono due ampie categorie di hypervisor: tipo 1 e tipo 2.

Hypervisor di tipo 1



Un hypervisor di tipo 1 viene eseguito direttamente sull'hardware fisico del computer sottostante, interagendo direttamente con la CPU, la memoria e lo storage fisico. Per questo motivo, gli hypervisor di tipo 1 sono definiti anche hypervisor bare metal. Un hypervisor di tipo 1 prende il posto del sistema operativo dell'host.

Gli hypervisor di tipo 1 sono altamente efficienti perché hanno accesso diretto all'hardware fisico. Ciò li rende anche più sicuri, perché tra loro e la CPU non c'è nulla che un utente malintenzionato possa compromettere. Tuttavia, spesso un hypervisor di tipo 1 richiede un dispositivo di gestione separato per amministrare diverse VM e controllare l'hardware host.

Hypervisor di tipo 2



Un hypervisor di tipo 2 non viene eseguito direttamente sull'hardware sottostante. Viene invece eseguito come un'applicazione in un sistema operativo. Gli hypervisor di tipo 2 raramente vengono utilizzati in ambienti basati su server. Sono invece adatti a singoli utenti di PC che devono eseguire più sistemi operativi. Gli esempi includono ingegneri, professionisti della sicurezza che analizzano malware e utenti business che necessitano di accedere ad applicazioni disponibili solo su altre piattaforme software.

Gli hypervisor di tipo 2 spesso dispongono di toolkit aggiuntivi che gli utenti possono installare nel sistema operativo ospite. Questi strumenti forniscono connessioni avanzate tra i sistemi operativi guest e host, spesso consentendo all'utente di tagliare e incollare tra i due o di accedere ai file e alle cartelle del sistema operativo host dall'interno della VM guest.

Un hypervisor di tipo 2 consente un accesso rapido e semplice a un sistema operativo ospite alternativo accanto a quello principale in esecuzione sul sistema host. Ciò lo rende ottimo per la produttività dell'utente finale. Un consumatore potrebbe utilizzarlo, ad esempio, per accedere ai propri strumenti di sviluppo preferiti basati su Linux e allo stesso tempo utilizzare un sistema di dettatura vocale presente solo in Windows.

Poiché un hypervisor di tipo 2 deve però accedere alle risorse di elaborazione, memoria e rete tramite il sistema operativo host, introduce problemi di latenza che possono influire sulle prestazioni. Introduce inoltre potenziali rischi per la sicurezza se un malintenzionato compromette il sistema operativo host, perché potrebbe quindi manipolare qualsiasi sistema operativo ospite in esecuzione nell'hypervisor di tipo 2.