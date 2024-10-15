Che cos'è la proliferazione delle VM?

Le macchine virtuali furono introdotte per la prima volta durante il periodo altamente fertile di calcolo che si svolse tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. Le VM si sono sviluppate come sviluppo della sperimentazione di virtualizzazione condotta principalmente da International Business Machines (IBM).

La tecnologia di virtualizzazione consente al software virtuale di imitare con successo la funzionalità dell'hardware fisico, come server, storage e reti. Le rappresentazioni virtuali possono essere eseguite su una singola macchina fisica, moltiplicando significativamente l'utilità che un'organizzazione può ottenere da un sistema informatico singolo.

L'obiettivo principale di IBM in questo periodo era trovare modi per migliorare le prestazioni della sua storica linea di computer mainframe. Parte di questo sforzo ha riguardato lo sviluppo di soluzioni di time-sharing. IBM dimostrò per la prima volta che la virtualizzazione poteva funzionare presentando il suo sistema di ricerca CP-40 nel 1967. Le sue caratteristiche includevano comandi intuitivi, comandi del file system, mappatura dei record su blocchi di dimensioni uniformi e file che potevano essere creati semplicemente scrivendo su tali file.

Ulteriori perfezionamenti continuarono nei cinque anni successivi, culminando con l'introduzione nel 1972 di quella che oggi è considerata la prima macchina virtuale al mondo. Il VM/370 segnò l'inizio dei mainframe IBM System/370 e fu il primo a supportare l'uso della memoria virtuale. L'era delle macchine virtuali in grado di offrire funzionalità informatiche complete all'interno di un ambiente virtuale era iniziata.