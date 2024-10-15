Che cos'è la proliferazione delle VM?

La proliferazione delle macchine virtuali (VM) si riferisce a un'espansione eccessiva e incontrollata delle macchine virtuali all'interno di un'infrastruttura virtuale.
Le macchine virtuali sono semplici da creare e implementare, il che può facilmente portare a una crescita eccessiva di VM che perdono utilità con il tempo e l'inutilizzo. La proliferazione delle VM spesso spreca sia manodopera che risorse.
Le macchine virtuali funzionano come versioni digitalizzate di un computer fisico. Nella maggior parte dei casi, una macchina virtuale può svolgere le stesse funzioni di un computer fisico. Ciò include l'esecuzione di sistemi operativi (OS) e vari programmi, la conservazione del data storage e la connessione alle reti informatiche. Una VM esegue queste attività basandosi su componenti virtuali, anziché su risorse "reali" come i server fisici.
I servizi VM sono considerati "gestiti" o "self-service", a seconda di quanto l'utente voglia partecipare attivamente all'amministrazione della creazione e dell'utilizzo delle VM. La simulazione delle VM è così avanzata che le VM possono essere sincronizzate per operare con la stessa precisione cronologica delle applicazioni in tempo reale.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Le macchine virtuali furono introdotte per la prima volta durante il periodo altamente fertile di calcolo che si svolse tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. Le VM si sono sviluppate come sviluppo della sperimentazione di virtualizzazione condotta principalmente da International Business Machines (IBM).
La tecnologia di virtualizzazione consente al software virtuale di imitare con successo la funzionalità dell'hardware fisico, come server, storage e reti. Le rappresentazioni virtuali possono essere eseguite su una singola macchina fisica, moltiplicando significativamente l'utilità che un'organizzazione può ottenere da un sistema informatico singolo.
L'obiettivo principale di IBM in questo periodo era trovare modi per migliorare le prestazioni della sua storica linea di computer mainframe. Parte di questo sforzo ha riguardato lo sviluppo di soluzioni di time-sharing. IBM dimostrò per la prima volta che la virtualizzazione poteva funzionare presentando il suo sistema di ricerca CP-40 nel 1967. Le sue caratteristiche includevano comandi intuitivi, comandi del file system, mappatura dei record su blocchi di dimensioni uniformi e file che potevano essere creati semplicemente scrivendo su tali file.
Ulteriori perfezionamenti continuarono nei cinque anni successivi, culminando con l'introduzione nel 1972 di quella che oggi è considerata la prima macchina virtuale al mondo. Il VM/370 segnò l'inizio dei mainframe IBM System/370 e fu il primo a supportare l'uso della memoria virtuale. L'era delle macchine virtuali in grado di offrire funzionalità informatiche complete all'interno di un ambiente virtuale era iniziata.
Poiché non richiedono lo stesso livello di spesa di capitale, lavorare con le VM spesso consente di ottenere notevoli risparmi finanziari. L'uso delle VM spesso elimina la necessità di acquistare costosi server fisici e altra attrezzatura, il che mantiene bassi i prezzi. Inoltre, le VM possono gestire in modo efficiente i workload, soprattutto se seguono tipologie di workload tradizionali, legacy e monolitici.
Per coordinare la loro attività, le VM lavorano a stretto contatto con gli hypervisor. Mentre le VM sono file che duplicano aspetti del calcolo fisico, gli hypervisor sono il software che ne esegue e gestisce le funzionalità. Gli hypervisor consentono l'esecuzione simultanea di sistemi operativi diversi su macchine virtuali differenti. Le VM lavorano anche efficacemente con i data center, aiutandoli a trasmettere servizi cloud tramite server virtualizzati che utilizzano hardware fisico.
La proliferazione delle macchine virtuali, come molte situazioni sfortunate, finisce male anche se si parte con le migliori intenzioni. Il reparto IT di un'azienda è incaricato di sviluppare una macchina virtuale per un uso molto specifico, generalmente urgente e con tempistiche ristrette. La VM viene costruita e messa in operazione. Tutto procede bene.
Ma il tempo passa. La situazione aziendale che ha giustificato la creazione della VM potrebbe essere ancora in vigore, ma l'urgenza che una volta caratterizzava quella VM si è decisamente affievolita. Qualunque sia la causa del loro inutilizzo, nel momento in cui le VM inutilizzate iniziano ad accumulare polvere, diventano dei reperti (e sono necessarie quanto uno strumento hardware acquistato per un progetto domestico e mai più utilizzato). Alla fine, tali VM diventano poco più che ingombro.
Di seguito sono riportate ulteriori ragioni per cui si verifica la proliferazione delle VM:
Qualcuno potrebbe chiedersi quale sia il problema della proliferazione delle VM. Certo, alcune VM inattive potrebbero rimanere inutilizzate, ma è un motivo per lanciare un allarme? A quanto pare, sì, ci sono un numero sufficiente di ragioni per cui la proliferazione delle VM merita preoccupazione:
Esistono semplici tecniche di gestione che possono aiutare a limitare il numero di VM che un'organizzazione mantiene a un livello gestibile.
Le organizzazioni intelligenti monitorano e regolano la creazione e la gestione delle proprie VM. Una politica efficace di governance delle VM affronta questioni come la pianificazione della capacità (che regola il numero massimo di nuove VM consentite), l'ottimizzazione delle prestazioni delle VM e la gestione del ciclo di vita delle VM.
Una volta identificata una VM da eliminare, inizia il processo di dismissione. La VM in uscita viene rimossa dal servizio. Successivamente, i dati contenuti in quella VM vengono messi in sicurezza. Infine, l'hardware e il software della VM vengono eliminati.
Le organizzazioni devono osservare le misure di protezione dei dati per proteggere le VM che meritano uno storage permanente. Ciò include strumenti di monitoraggio che identificano l'utilizzo dello spazio su disco e le misure di sicurezza per proteggere un corretto controllo degli accessi.
Anche l'operazione informatica più accuratamente costruita è soggetta a situazioni di emergenza nell'era neomoderna. Ciò richiede un piano efficace di disaster recovery per le VM, che può essere attivato nel peggiore dei casi.
Una volta che le politiche di governance sono in vigore, le organizzazioni devono assicurarsi che tutti i membri del personale rilevanti siano formati sull'infrastruttura IT concordata e sui piani di backup. La politica di governance deve essere comunicata chiaramente a tutti i team IT e agli amministratori.
Un altro modo per combattere la proliferazione delle VM è quello di affrontarla direttamente con strumenti e tecnologie di virtualizzazione progettati per aiutare a gestire l'uso delle macchine virtuali e ridurre gli effetti della proliferazione delle macchine virtuali. Tali strumenti di gestione includono quanto segue:
Scopri come un'infrastruttura hybrid cloud può potenziare la tua strategia per l'AI. Apprendi dagli esperti IBM come trasformare la tecnologia esistente in un sistema agile e pensato per l'AI, promuovendo innovazione ed efficienza in tutte le operazioni aziendali.
Esplora come le soluzioni per l'hybrid cloud possono ottimizzare le operazioni aziendali basate sull'AI. Impara dai case study e dalle soluzioni presentate per scoprire come le aziende utilizzano l'hybrid cloud di IBM per ottenere maggiore efficienza, scalabilità e sicurezza.
Scopri le principali differenze tra Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS). Esplora come ciascun modello di cloud fornisce diversi livelli di controllo, scalabilità e gestione per soddisfare le diverse esigenze aziendali.
Scopri i costi nascosti della scalabilità dell'AI generativa e impara dagli esperti come rendere i tuoi investimenti nell'AI più efficienti e d'impatto.
Impara i fondamenti della gestione IT, il motivo per cui è indispensabile nelle organizzazioni moderne e le funzioni principali che assicurano un'operatività fluida ed efficiente tra i diversi sistemi di tecnologie.
IBM Cloud Infrastructure Center è una piattaforma software compatibile con OpenStack per gestire l'infrastruttura di cloud privati su IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Scopri i server, lo storage e il software progettati per l'hybrid cloud e la strategia AI della tua azienda.
Trova la soluzione di infrastruttura cloud adatta alle esigenze della tua azienda e scala le risorse on-demand.
Trasforma la sua infrastruttura aziendale con l'hybrid cloud e le soluzioni pensate per l'AI di IBM. Scopri i server, lo storage e i software progettati per proteggere, scalare e modernizzare la tua azienda o ascolta i pareri degli esperti per migliorare la tua strategia di AI generativa.