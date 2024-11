Progettare un'infrastruttura di hybrid cloud per e con l'AI

A volte, i leader IT tendono a considerare la tecnologia legacy come un ostacolo sulla strada verso l'innovazione. Ma se l'IT legacy non viene modernizzato, in verità è come rimuovere completamente tutte le strade dalla cartina.



In questo episodio di AI Academy, Hillery Hunter spiega come la tua tecnologia esistente, se inserita in un'architettura hybrid-cloud-by-design, può trasformarsi nel motore che alimenterà la strategia di AI e porterà il tuo business alla meta.