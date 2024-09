Con l'evoluzione delle esigenze di rete, si sono evoluti anche i tipi di reti di computer che rispondono a quelle esigenze. Ecco alcuni tipi di rete di computer più comunemente e ampiamente utilizzati:

LAN (local area network): una LAN connette i computer su una distanza relativamente breve, consentendo loro di condividere dati, file e risorse. Ad esempio, una LAN può connettere tutti i computer in un complesso di uffici, in una scuola o in un ospedale. Solitamente, le LAN sono private e gestite privatamente



WLAN (wireless local area network): una WLAN assomiglia a una LAN, ma le connessioni fra i dispositivi sulla rete avvengono in modalità wireless

WAN (wide area network): come suggerisce il nome, una WAN collega i computer su un'area molto ampia, ad esempio da regione a regione o addirittura da continente a continente. Internet è la WAN più grande del mondo, e collega miliardi di computer in tutto il mondo. Per la gestione della WAN in genere si assiste a modelli di proprietà collettiva o distribuita



MAN (metropolitan area network): le MAN sono generalmente più grandi delle LAN ma più piccole delle WAN. Le città e gli enti governativi in genere possiedono e gestiscono le MAN



PAN (personal area network): una PAN serve una persona sola. Ad esempio, se hai un iPhone e un Mac, è probabile che tu abbia configurato una PAN che condivide e sincronizza i contenuti (messaggi, e-mail, foto e altro) su entrambi i dispositivi



SAN (storage area network): una SAN è una rete specializzata che fornisce accesso allo storage a livello di blocco, ovvero una rete condivisa o un cloud storage che, per l'utente, appare e funziona come un'unità di archiviazione collegata fisicamente a un computer. (Per maggiori informazioni su come le SAN funzionano con il block storage, consulta Block storage: guida completa)



CAN (campus area network): una CAN è anche nota come rete di area aziendale. Una CAN è più grande di una LAN ma più piccola di una WAN. I CAN servono luoghi come college, università e campus aziendali