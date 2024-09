Per comprendere meglio il funzionamento dell'SDN, è utile definire i componenti di base che creano l'ecosistema di rete. I componenti utilizzati per costruire una software-defined network possono essere o meno situati nella stessa area fisica. Tra questi ci sono:

· Applicazioni: incaricate di trasmettere informazioni sulla rete o richieste di disponibilità o allocazione di risorse specifiche.

· Controller SDN: gestiscono la comunicazione con le app per determinare la destinazione dei pacchetti di dati. I controller sono i bilanciatori di carico all'interno dell'SDN.

· Dispositivi di rete: ricevono istruzioni dai controller su come instradare i pacchetti.

· Tecnologie open source: protocolli di rete programmabili, come OpenFlow, dirigono il traffico tra i dispositivi di rete in una rete SDN. La Open Networking Foundation (ONF) ha contribuito a standardizzare il protocollo OpenFlow e altre tecnologie SDN open source.

Combinando questi componenti, le organizzazioni dispongono di un modo più semplice e centralizzato per gestire le reti. L'SDN elimina le funzioni di routing e inoltro dei pacchetti, note come piano di controllo, dal piano dati o dall'infrastruttura sottostante. L'SDN implementa quindi i controller, considerati il cervello della rete SDN, e li sovrappone all'hardware di rete nel cloud oppure on-premise. Ciò consente ai team di avvalersi di una gestione basata su criteri, un tipo di automazione, per gestire direttamente il controllo della rete.

I controller SDN indicano agli switch dove inviare i pacchetti. In alcuni casi, gli switch virtuali integrati nel software o nell'hardware sostituiscono gli switch fisici. In questo modo le loro funzioni vengono consolidate in un unico switch intelligente in grado di controllare i pacchetti di dati e le destinazioni delle macchine virtuali per assicurarsi che non ci siano problemi prima di trasferire i pacchetti.