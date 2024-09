Cos'è il cloud privato?

Il cloud pubblico è un ambiente multi-tenant in cui le stesse risorse di calcolo sono condivise tra più clienti, a volte centinaia o migliaia. In un cloud pubblico, un provider di servizi cloud indipendente possiede e gestisce l'infrastruttura e l'accesso alle risorse è offerto in base ad un abbonamento o tramite pagamenti in base al consumo. Il modello è analogo al modo in cui vengono acquistati i servizi di utilità, come l'accesso a una fornitura d'acqua comunale o l'energia elettrica nelle nostre case.

Il cloud pubblico sacrifica molto del controllo e della sicurezza del cloud privato, ma fornisce vantaggi significativi:

Maggiore elasticità e scalabilità: con il cloud pubblico, un cliente può aggiungere capacità in risposta a picchi di traffico non previsti, senza acquistare e installare nuovo hardware.





Accesso più rapido alle tecnologie più recenti: in molti casi, le economie di scala consentono ai provider di servizi cloud di offrire l'hardware e il software più recenti più velocemente di quanto i clienti potrebbero ottenere se dovessero acquistarli e installarli personalmente.

Per informazioni più dettagliate sul cloud pubblico, guarda il seguente video: