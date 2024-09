Con l'aumento della crescita delle soluzioni basate su container, è emersa la necessità di standard per la tecnologia dei container e per l'approccio alla creazione di pacchetti del codice software. L'Open Container Initiative (OCI)2, un progetto Linux istituito nel giugno 2015 da Docker e altri leader del settore, è emerso come un modo per promuovere standard e specifiche comuni, minimali e aperti sulla tecnologia dei container. Da allora, l'OCI ha contribuito ad ampliare le scelte per i motori open source in modo che gli utenti possano evitare il blocco da fornitore. Gli sviluppatori possono anche sfruttare le tecnologie certificate OCI che consentono loro di creare applicazioni containerizzate utilizzando un set diversificato di strumenti DevOps ed eseguirli in modo coerente sulle infrastrutture di loro scelta.

Per chiarire ogni confusione, Docker fa riferimento anche a Docker, Inc.3, la società che sviluppa strumenti di produttività basati sulla tecnologia dei container Docker. Si riferisce anche al progetto open source Docker4 al quale Docker, Inc. e molte altre organizzazioni e individui contribuiscono.

Mentre Docker è la tecnologia di motori per container più nota e altamente utilizzata, l'ecosistema più ampio è standardizzato su containerd e altre alternative come CoreOS rkt, Mesos Containerizer, LXC Linux Containers, OpenVZ e crio-d.