Le aziende di tutti i settori si rivolgono al CaaS per soluzioni di infrastruttura cloud. In effetti, il mercato globale del CaaS era valutato a quasi 2 miliardi di USD nel 2022.1 I ricercatori prevedono che il mercato varrà più di 7 miliardi di USD entro il 2027, con un CAGR del 30,2% durante quel periodo.2 Con la crescita del mercato prevista per accelerare nei prossimi anni, è chiaro che i servizi CaaS stanno diventando sempre più utili per gli sviluppatori di app in tutto il mondo.

I team possono utilizzare il CaaS per costruire un'architettura di microservizi, che suddivide le app in servizi più piccoli da sviluppare, implementare e scalare in modo indipendente. L'implementazione dei microservizi migliora l'agilità complessiva e la velocità dei processi di sviluppo delle applicazioni.

Il CaaS può anche facilitare la transizione alla cultura DevOps, in cui i team di sviluppo software e le operazioni IT collaborano durante l'intero ciclo di vita del software. Il CaaS offre una piattaforma condivisa in cui i team possono collaborare per sviluppare e distribuire prodotti finali che servono meglio l'utente.

Inoltre, la containerizzazione delle app consente ai team di modernizzare le applicazioni legacy più rapidamente. Le app containerizzate sono particolarmente portatili, e permettono ai team di sfruttare i benefici dello sviluppo moderno delle applicazioni cloud-native senza dover riscrivere le applicazioni da zero.