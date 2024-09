Vantaggi

Alla luce di quanto detto in precedenza, non dovrebbe sorprendere il fatto che il calcolo serverless offra diversi vantaggi tecnici e di business ai singoli sviluppatori e ai team di sviluppo aziendali.

Produttività degli sviluppatori migliorata: come osservato sopra, il serverless consente ai team di sviluppo di concentrarsi sulla scrittura di codice, non sulla gestione dell'infrastruttura. Mette a disposizione degli sviluppatori molto più tempo per innovare e ottimizzare la loro funzionalità delle applicazioni front-end e la loro logica di business.

Paga solo per l'esecuzione: la misurazione inizia quando viene effettuata la richiesta e termina quando l'esecuzione finisce. Confronta ciò con il modello di calcolo IaaS (infrastructure as a service) , in cui i clienti pagano per i server fisici, le VM e altre risorse richieste per eseguire le applicazioni, dal momento in cui eseguono il provisioning di queste risorse e fino a quando non ne eseguono esplicitamente il ritiro.

Sviluppa in qualsiasi linguaggio: il serverless è un ambiente poliglotta, che consente agli sviluppatori di codificare in qualsiasi linguaggio o framework -Java, Python, JavaScript, node.js - con cui si sentono a proprio agio.

Cicli di sviluppo/DevOps semplificati. Il serverless semplifica l'implementazione e, in un senso più ampio, semplifica DevOps perché gli sviluppatori non dedicano tempo alla definizione dell'infrastruttura necessaria per integrare, testare, fornire e implementare build di codice in produzione.

Prestazioni efficienti in termini di costi. Per determinati carichi di lavoro - elaborazione perfettamente parallela, elaborazione di flussi, alcune attività di elaborazione dei dati - il calcolo serverless può essere sia più rapido che più efficiente in termini di costi rispetto ad altre forme di calcolo.

Visibilità dell'utilizzo. Le piattaforme serverless forniscono una visibilità pressoché totale dei tempi di sistema e utente e possono aggregare le informazioni sull'utilizzo in modo sistematico.

I professionisti dello sviluppo e dell'IT citano altri vantaggi specifici del calcolo serverless. Puoi esplorarli utilizzando lo strumento interattivo (PDF, 1,8 MB) qui di seguito: